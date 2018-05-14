MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rus istihbarat başkanıyla görüştü

SVR'nin basın dairesi müdürü Sergey İvanov, Narışkin ve Fidan'ın 13 Mayıs'ta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.



Narışkin ve Fidan'ın, söz konusu görüşmelerinde, uluslararası terörle mücadelede işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldığını kaydeden İvanov'un verdiği bilgiye göre, istihbarat yetkilileri, Ortadoğu'daki durum ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin pek çok yönü hakkında yapıcı bir fikir alışverişinde bulundu.



Sputnik'in haberine göre, Narışkin'in İstanbul'dayken ayrıca, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ettiği de belirtildi.