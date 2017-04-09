Samanyolu Haber /Dünya / MİT’in Almanya'ya verdiği casusluk listesi daha kapsamlı /09 Nisan 2017 09:30

MİT’in Almanya'ya verdiği casusluk listesi daha kapsamlı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın şubat ayında Alman makamlarına verdiği ve çoğunluğunu Gülen yapılanmasına yakın olduğu kişi ve kurumları içeren listenin sanılandan daha fazla kişi ve kurumu kapsadığı bildiriliyor.

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Berlin polisinin verilerine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Berlin’de başlangıçta sanılandan daha fazla kişi ve kurum hakkında casusluk faaliyeti yürüttüğü haber veriliyor. Polis sözcüsü Winfried Wenzel’in rbb haber portalına verdiği bilgiye göre, Berlin emniyet teşkilatı şu ana kadar 60’tan fazla kişi ve kurumu saptadı ve yaklaşık 40 kişiyle de temasa geçildi.

Birçok kişi kendiliğinden yetkililere başvuruyor

Saptanan isimler arasında, bugüne kadar siyasi faaliyetlerle dikkati çekmemiş, herhangi bir siyasi hareket veya kurum ile bağlantısı olmayan kişiler de bulunuyor. Polis sözcüsü Wenzel, söz konusu kişiler ile derhal iletişime geçildiğini, polisin kendilerine ulaşamaması halinde, şahısların en kısa zamanda eyalet emniyet teşkilatına başvurmaları yönünde haber bırakıldığını açıkladı. Wenzel, birçok kişinin listede olabilecekleri endişesiyle kendiliğinden yetkililere başvurduğunu kaydediyor.

Polis, listede bulunan kişilere, Türkiye’ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit yönünde somut emareler tespit ettikleri takdirde derhal polise haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

Polis listeyi deşifre etmeye çalışıyor

MİT tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı’na (BND) iletilen listenin bütün temas bilgilerini içermediğini kaydeden Berlin polisi sözcüsü Wenzel, örneğin sadece bir şirket isminin olduğunu, adres ve benzeri bilgileri polisin araştırması gerektiğini kaydediyor. Farklı eyaletlerdeki yetkililerin işbirliği yaparak listedeki eksik bilgileri tamamlamaya çalıştıklarını, ancak bunun uzun sürdüğünü belirten Wenzel, listedeki tek bir veri birkaç kişiyi birden ilgilendirebildiği için, başlangıçta listede bulunan kişi ve kurum sayısının 300'den 400'ün üzerine çıktığını bildiriyor. Bu sayının 60'ı ise Berlin'den.
Listedekilerin büyük çoğunluğunun kimliğinin saptandığını belirten polis sözcüsü, ancak listenin henüz tamamlanmadığını belirtti.
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