Samanyolu Haber /Gündem / MİT’e 2013’te UYAP’a sınırsız erişim hakkı verilmiş /23 Haziran 2017 09:32

MİT’e 2013’te UYAP’a sınırsız erişim hakkı verilmiş

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem’in savcılık ifadesine göre 2013’te MİT’e, UYAP’a erişim hakkı verilmiş.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) güvenlik soruşturmalarında kullanmak amacıyla Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemi UYAP’ı kullanmak için Adalet Bakanlığı’yla protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Darbe girişimi sonrasında ifadesi alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, 3 Haziran’da eşiyle birlikte Ankara’da gözaltına alındı. Cumhuriyet’in haberine göre üç gün sorgulanan Erdem, 17 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Gülümser Erdem tutuklandı.

İFADEDE AÇIKLADI

Birol Erdem’in 38 sayfalık ilk ifadesinde çarpıcı bir bölüm dikkat çekti. 21 Kasım 2011-1 Ocak 2014’te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Erdem, MİT’e UYAP’a girme konusunda verilen yetkiyi, “Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı olan Mesut Orta ve Başkan Yardımcısı Muhittin Kırcı’nın görevden alınma gerekçeleri”nin sorulması sırasında açıkladı.

2013’TE VERİLMİŞ

Erdem, savcılık ifadesinde MİT’in güvenlik soruşturmaları ile ilgili UYAP üzerinden sorgulama yapabilmek için gerekli olan yetkileri 2013’te MİT’e verdiklerini açıkladı. Erdem, MİT’in yanı sıra emniyetin de kısıtlı da olsa UYAP’a giriş izninin olduğunu söyledi. Bu durum; MİT ve emniyetin, Türkiye’deki bütün dava ve soruşturmalarının dijital şekilde kaydedildiği UYAP’a girerek kişiye özel verileri istediği gibi inceleyip almasının önünü açtı.
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