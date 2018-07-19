Samanyolu Haber /Gündem / MİT çetelerle mi işbirliği yaptı? /19 Temmuz 2018 13:34

MİT çetelerle mi işbirliği yaptı?

MİT son günlerde adam kaçırarak Türkiye’ye getirdiği Ukrayna’dan açıklama geldi. Ukrayna , MİT’in Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde yaptığı adam kaçırma operasyonlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını iddia etti. Peki MİT'e Ukrayna'da kim yardım etti

SHABER3.COM

 Ukrainski Novini ajansının haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı yetkilileri, MİT’in Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde yaptığı adam kaçırma operasyonlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını iddia etti.
Peki Ukrayna'da MİT'e kim yardım etti sorusu akıllara geliyor. 

Ukrayna’da en çok takipçisi bulunan haber sitelerinden Strana.ua ise MİT’in Ukrayna’da yeni adam kaçırma operasyonlara hazırlandığını belirterek Türkiye’ye götürülmesinin planlandığı öne sürülen bazı kişilerin isimlerini yayınladı.

 
12 Temmuz’da MİT’in, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 2 kişiyi kaçırarak Türkiye’ye getirdiği açıklanmıştı. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçırılarak getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arandığı iddia edilmişti. MİT daha sonrada News2023.Com’un genel yayın yönetmenliğini yapan Yusuf İnan’ı kaçırmıştı.
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