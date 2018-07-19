MİT çetelerle mi işbirliği yaptı?

Ukrainski Novini ajansının haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı yetkilileri, MİT’in Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde yaptığı adam kaçırma operasyonlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını iddia etti.

Peki Ukrayna'da MİT'e kim yardım etti sorusu akıllara geliyor.





Ukrayna’da en çok takipçisi bulunan haber sitelerinden Strana.ua ise MİT’in Ukrayna’da yeni adam kaçırma operasyonlara hazırlandığını belirterek Türkiye’ye götürülmesinin planlandığı öne sürülen bazı kişilerin isimlerini yayınladı.









12 Temmuz’da MİT’in, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 2 kişiyi kaçırarak Türkiye’ye getirdiği açıklanmıştı. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçırılarak getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arandığı iddia edilmişti. MİT daha sonrada News2023.Com’un genel yayın yönetmenliğini yapan Yusuf İnan’ı kaçırmıştı.