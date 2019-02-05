“MİT, 6 ay işkence yaptı”

Ayten Öztürk’ün yargılandığı davada Öztürk’ün avukatı, müvekkilinin “MİT, 6 ay boyunca bana işkence yaptı” dediğini aktardı.





Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberde göre, Ayten Öztürk’ün avukatı Murat Yılmaz, müvekkilinin 8 Mart 2018’de Lübnan Havalimanı’nda yakalandığını ve 13 Mart 2018’de MİT’e teslim edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:





“Bu aşamadan itibaren müvekkilimin gözleri bağlandı. Uçakla bilinmeyen bir yere götürüldü. Müvekkilim, polislere teslim sürecinde buranın Ankara olduğunu anladı. Müvekkilimin anlatımına göre kendisine 28 Ağustos 2018’e kadar 6 ay boyunca işkence yapıldı. Falakaya yatırıldı, Filistin askısında kaldı, elektrik verildi. Daha sonra Ayten, Yapracık’ta TEM’e teslim edildi. Polisler, ‘Biz bir ihbar üzerine Yapracık denilen yere gittik, bir tarlada Ayten Öztürk’ü yanında iki bavulla yakaladık’ diye tutanak tuttular. Bu tutanak gerçeğe aykırıdır. Ayten, ‘Beni, MİT işkence yaptıktan sonra Yapracık’a götürdü, orada siyasi şube polislerine teslim etti’ dedi. Ayten, işkence gördükten sonra 42 kiloya kadar düştü. Ben vücudundaki işkence izlerini gördüm. Ayten, bunu sorguda savcıya da göstermek istedi. Ancak savcı gözlerini kaçırdı. Sorgu hâkimi de işkence izlerine bakmak istemedi.”





"Ankara'da bir işkence merkezi var"





Avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı da müvekkilinin duruşmaya getirilmeyerek gizlendiğini belirterek, “Vücudundaki 898 yarayı gördüm. Vücuduna dokunmaya korktum. Islak, kuru yaralar vardı. Ankara’da bir işkence merkezi var. Kontrgerillanın mı MİT’in mi bilmiyoruz” iddiasında bulundu.





Duruşmaya bitiren mahkeme, Öztürk hakkındaki dosyanın İstanbul’a gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.