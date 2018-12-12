Samanyolu Haber /Gündem / MİT 18 binden fazla memura istihbarat eğitimi vermiş /12 Aralık 2018 19:52

MİT 18 binden fazla memura istihbarat eğitimi vermiş

15 Temmuz öncesi yapısı değiştirilerek koruma zırhı getirilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) muhaberat devleti uygulamalarını genişletiyor.

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 Devletin resmi ajansı AA tarafından duyurulan habere göre, MİT 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 kamu personeline ‘İstihbarata Karşı Koyma’ (İKK) ‘Stratejik İş Birliği’ eğitimi vermiş.

2009 yılında hayata geçirilen proje son dönemde hız kazandı. Teşkilat bünyesindeki İKK Başkanlığı koordinesinde, 2009’dan bugüne kadar 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele brifing verildi.
 
CASUS İMAM VE DİPLOMAT KRİZLERİ, 15 TEMMUZ’DAKİ MİT’İN ROLÜ

MİT, Avrupa ülkeleri ve dünyanın değişik yerlerinde Diyanet, elçilik personellerinin içine dahil olduğu ajanlık uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor. Casus imam ve diplomatlar krizi nedeniyle Türkiye AB ülkelerinde ciddi sıkıntı yaşarken, personelin takibe alındığı haberleri batı basınına yansımıştı. 15 Temmuz’da MİT’in rolü ve kullandığı elemanlar hem Türkiye’de hem Avrupa entelüktüelleri arasında ciddi şekilde tartışılıyor.

Brifing kapsamında katılımcılara, MİT’in görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu kuruluşlarının istihbarat alanındaki sorumluluk ve görevleri, İKK’nin tanımı ve stratejik iş birliği perspektifinin esasları, bireysel ve koruyucu güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

CASUSLUK OLAYLARINDAN ÖRNEKLER GÖSTERİLDİ

Daha önce bu tip kurumlara yönelik gerçekleştirilen casusluk olaylarından örnekler verildi. Ayrıca yurt dışına görevli çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İKK konusunda dikkat etmesi gereken hususlar, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler ile elektronik teknik istihbarata karşı koyma ve ulusal güvenlik bilgilerinin korunması gibi alanlarda bilgi aktarıldı.

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