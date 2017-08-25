MİT 15 Temmuz'dan 1.5 ay önce Akıncı Üssü'ne çıkarma yapmış!

MİT 15 Temmuz'dan önce Akıncı Üssü'ne gelip detaylı bilgi aldı





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusu ile devam edildi.

'ISRARLA ZİYARET TALEBİ OLDU, İLK DEFA YAPILAN BİR FAALİYETTİ'

Sanık Özçetin, bir sanık avukatının, 15 Temmuz günü ABD'li iki kişinin üssü ziyaretiyle ilgili daha önce bir sanığın ifadesini hatırlatması üzerine, "Bunlar rutin uygulamalar. Bu konuda bir bilgim yok. Ancak üs tarihinde ilk kez karşılaştığım bir durum oldu. 15 Temmuz'dan yaklaşık 1.5 ay önce bir grup, Akıncı Üssü'nü ziyaret etmek istedi. Bu istek ısrarla talep edildi. Bu istek Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gelmişti. Ve ısrarla istenen bu faaliyet kapsamında MİT'e bağlı yaklaşık 40 kişi Akıncı Üssü'ne geldi. Nihat Altıntop bu gruba bilgi verdi. Üstle ilgili, cephaneler dahil her türlü konuda sorular soruldu. Bu, hem MİT hem Akıncı Üssü için ilk kez yapılan bir faaliyetti" dedi.

'SALON BOŞALTILIRSA SORUYA CEVAP VEREBİLİRİM'

Avukatın, "Daha önce bir sanık hatta detay vererek, biri siyahi iki yabancı askerin üsse geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu söyledi. Sizin bundan haberiniz olması gerekmez mi?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Özçetin, "Akıllı mühimmatların sayımı ile ilgili geldikleri yönünde ifadeler var. Ancak benim bu soru ile ilgili vereceğim cevaplarda devlet sırrı olacak konular var. Eğer salon boşaltılırsa mahkemenize anlatırım" dedi.

'HEDEFLERİ PİLOTLARA VEREN KİM?'

Savunmasında, uçaklara sadece kalkış izni verdiğini, kalktıktan sonraki faaliyetlerinden bilgisi olmadığını ileri süren sanığa, "Peki uçaklara bomba yükleme emrini veren kim? Hedefleri pilotlara veren kim?" şeklinde soru yöneltildi. Sanık bu soruya, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Sanık Özçetin, Akıncı Üssü'ndeki pilotların içinde F... üyesi olmadığını da ileri sürerek, "Eğer ben pilotlardan F...'cü olanlar var dersem, F...'cü olduğumu kabul ettiğim anlamına gelir" diye konuştu.