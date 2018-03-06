Samanyolu Haber /Gündem / Mısıroğlu'nun boğazdaki restoranı kaçak çıktı /06 Mart 2018 10:25

Mısıroğlu'nun boğazdaki restoranı kaçak çıktı

Kadir Mısıroğlu’na ait İstanbul’daki lokantanın ‘kaçak’ olarak büyütüldüğü iddia edildi. Yıllar önce yeşil alana imara aykırı olarak yapılan lokanta, denize doğru 250 metrekare büyütüldü, toplam 1000 metrekare kapalı alan oluşturuldu.

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Kadir Mısıroğlu'nun A Haber'de sansürlenen “Buranın tapusu 40 seneden fazladır benim, 1977'den beri. Mal sahibi olmak suç mu” sözleri ile sahibi olduğunu kabul ettiği boğaza nazır lokantanın kaçak bölümlerine işlem yapılması için CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruda lokantanın kaçak bölümleri ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında kazık çakılarak mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı. Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ koruma kuruluna yaptıkları başvuruda kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.


YILBAŞI KUTLAMASI BİLE YAPMIŞ

 Mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait İstanbul Çengelköy'deki Yakomoz Restoran, muhafazakar camianın mekanlarından biri olarak biliniyor. Restoran, 2016'da, adam başı 100 lira karşılığında müşterilerine DJ eşliğinde eğlence ve yılbaşı çekilişi vaat etmiş.

Mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait İstanbul Çengelköy'deki Yakomoz Restoran, muhafazakar camianın mekanlarından biri olarak biliniyor. Restoran, 2016'da, adam başı 100 lira karşılığında müşterilerine DJ eşliğinde eğlence ve yılbaşı çekilişi vaat etmiş.

İBB ÖNCE REDDETTİ, SONRA ONAYLADI

 “Fesli tarihçi” Kadir Mısıroğlu'na ait milyon dolarlık lokantanın bulunduğu 955 metrekarelik parsel 1983 tarihli Boğaziçi Nazım Planı'nda ‘Yeşil Alan'da kalıyordu. İmara aykırı şekilde yapılaşmaya açılan yeşil alan için 2011 yılında plan değişikliği istendi. Yeşil alana yapılan yapıları yasal hale getirmek için imar fonksiyonunun “lokanta alanı” olarak değiştirilmesi talebi İBB Meclisi'nin 10 Ağustos 2011 tarihli meclis oturumunda oy birliği ile reddedildi. 13 Eylül 2012 tarihli İBB Meclis oturumunda parsele ilişkin imar planı değişikliği bir kez daha gündeme geldi. Parselin yeşil alandan çıkarılarak “turizm tesisi alanına” alınması istendi. İBB bu kez talebi kabul etti. Kararda “Parselin 20 Ocak 1978 tarihinde edinildiği ve o tarihte imarlı olduğu görüldüğünden uygun görülmüştür” denilerek lokantanın bulunduğu parsel oy çokluğu ile “turizm tesisi alanı” oldu.
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