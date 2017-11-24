Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da camiye bomba: 184 ölü /24 Kasım 2017 16:57

Mısır'da camiye bomba: 184 ölü

Mısır’da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 184 kişi hayatını kaybetti. Mısır Hükümeti saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etti.

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Görgü tanıkları, Bir el-Abed’de bulunan bir camiye önce bombalı saldırı düzenlendiği daha sonra ise teröristlerin makineli tüfeklerle ateş açtığını belirtti.Reuters’e konuşan görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Gazze sınırına yakın Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.
 
Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.

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