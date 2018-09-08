Mısır'da 75 İhvan üyesine idam

Mısır'da 2013 yılında Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetine karşı geniş çaplı sokak protestoları düzenlenirken yönetime el koyan dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sissi, yoluna Cumhurbaşkanı olarak devam ederken İhvancılar hakkında yeni idam cezaları açıklandı.







'ŞİDDET VE CİNAYETE KIŞKIRTMAK'





Askeri darbeye karşı çıkmak gerekçesiyle 3 Temmuz-14 Ağustos arası Kahire'nin Rabia Meydanı'nda yaptıkları eylemler kana bulanan İhvancılardan yüzlercesi, 'şiddete ve cinayete kışkırtmak, yasadışı protesto örgütlemek' suçlamalarından yargılanıyordu.





Başkent Kahire'nin güneyinde bulunan devasa Tora Cezaevi Kompleksi'ndeki karar duruşmasından yine insan hakları örgütlerinin eleştirdiği ve kınadığı bir dizi idam kararı çıktı.





İHVAN'A VERİLEN CEZALAR







Ölüm cezasına çarptırılan İhvan'ın önemli isimleri arasında Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Uryan, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Meclisi Üyesi Abdurrahman el-Ber, İhvan yöneticisi Muhammed Biltaci, El-Cemaatu'l İslamiyye yöneticilerinden Asım Abdulmacid ve Tarık ez-Zumer var.





İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Eski Tedarik Bakanı Basim Avde ve Vasat Partisi Başkan Yardımcısı İsam Sultan'ın da aralarında bulunduğu 47 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Bu, 25 yıl hapis cezası anlamına geliyor.





374 sanık hakkında 15'er yıl ağırlaştırılmış, devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu avukat Usame'ye 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.





22 sanık 10'ar yıl, aralarında fotoğrafçı Mahmud Abduşşekur'un bulunduğu 215 sanık 5'er yıl ağırlaştırılmış hapse çarptırıldı.





Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere 300'ü tutuklu, 439'u firari 739 sanık yargılanıyor.





MÜFTÜNÜN GÖRÜŞÜ ALINARAK KARAR AÇIKLANDI





Mahkeme kararının, söz konusu davada müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra verildiği kaydedildi. Bahsi geçen davanın 28 Temmuz'daki duruşmasında idam kararı verilmiş, evrakları görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmişti.





Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.





TEMYİZ YOLU AÇIK





Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.