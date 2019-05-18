Mısır'da 560 kişiye af

Affedilen hükümlülerin 482'si uzun yıllardır devam eden İslamcı siyasi hareket Müslüman Kardeşler ile bağlantılı suçlamalarla hapse atılmıştı.







Mısır'ın önde gelen gazetecilerinden Abdel Halim Kandil de aftan yararlandı. Kandil, 2017 yılında yargıya hakaret ettiği suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Bağışlanan mahkumlar arasında, yapılan yüksek zamlara karşı gösteri düzenlediği için tutuklanan iki kadın da yer alıyor.





Müslüman Kardeşler, 2011'de Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık otoritesini sona erdiren ayaklanmalar sonrası yapılan ilk seçimleri kazanmış, ancak ordu 1 yıl sonra yönetime el koymuştu.





Bu tarihten itibaren Müslüman Kardeşler hareketi yasaklandı ve yüzlerce takipçisi hapse atıldı. İnsan hakları aktivistleri Sisi'nin 2014'ten beri ülkedeki muhalif gruplara yönelik baskılarını artırdığını söylüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Mısır'da en az 60 bin siyasi mahkum cezaevlerinde tutuluyor.



