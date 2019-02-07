Mısır'a iade edilen suikast şüphelisinin fotoğrafını çeken işçiye tutuklama

İhvan (Müslüman Kardeşler) mensubu olduğu ve Mısır'da hakkında idam kararı bulunduğu öğrenilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin'in, Türkiye'den siyasi sığınma talebinde bulunduğu ancak talebi reddedilerek 18 Ocak'ta Mısır'a teslim edildiği öğrenildi.

İHVAN DESTEKÇİLERİNDEN PROTESTO





Mısır'a gönderilen Hüseyin'in uçakta elleri arkadan kelepçeli fotoğrafını çeken temizlik işçisi Muhammed Emin Çelik 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye'deki İhvan destekçileri de, sosyal medya üzerinden Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kullanıcılar, 'Ben Çektim' etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Çelik'in tutuklanmasını protesto etti.





BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE TAHLİYE EDİLDİ





Temizlik işçisi Çelik'in ise, tutuklanmasının ardından birkaç saat içinde tahliye edildiği öğrenildi.





İstanbul Valiliği ise, Mısır'da savcı Hişam Bereket'in öldürülmesi suçundan ötürü idam cezası alan ve Mısır'a iade edilen Hüseyin'nin iadesinin ‘sehven' gerçekleştiğini savundu. Valilik açıklamasına göre Hüseyin koruma talebinde de bulunmamış. Açıklamaya göre 'Mogadişu'dan İstanbul aktarmalı Kahire'ye' giden Hüseyin, Türkiye'ye giriş vizesi olmadığı için Mısır'a gönderildi.