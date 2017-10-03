Samanyolu Haber /Spor / Mircea Lucescu’ya FİFA'dan ceza geldi /03 Ekim 2017 10:49

Mircea Lucescu’ya FİFA'dan ceza geldi

FIFA, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya 1 maç ceza verdi.

Mircea Lucescu’ya FİFA'dan ceza geldi

Lucescu, İzlanda maçında kulübede olamayacak. Cezanın gerekçesi ise ilginç. Türkiye’nin, deplasmanda Ukrayna’ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi.” denildi. Lucescu’nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir’de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu’nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.
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