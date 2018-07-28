Samanyolu Haber /Gündem / Minik Zümra dünyaya gelir gelmez cezaevinin yolunu tuttu /28 Temmuz 2018 22:31

Minik Zümra dünyaya gelir gelmez cezaevinin yolunu tuttu

Türkiye'de cadı avı mağdurlarının yaşadığı olumsuz koşullar düzelmiyor. HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni doğum yapan tutuklu Yasemin Baltacı'nın durumunu Meclis gündemine taşıdı.

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Tarsus Cezaevinde kalan tutuklu Baltacı'nın durumunu Meclis gündemine yazılı ve sözlü soru önergeleri ile taşıdığı halde yetkililerin herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Gergerlioğlu şu açıklamada bulundu:

"Bugün bebeğini Tarsus Kadın Doğum hastanesinde dünyaya getirmiştir. Bana ulaşan bilgiye göre doğum yaptığı gün lohusa haliyle tekrar cezaevine götürülecektir. 5275 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin 4. Fıkrası şu şekildedir: ‘Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.’. Görevlileri insafa ve yasaya uymaya çağırıyoruz. İnsanlığı da çiğnemeden tahliye edin bu anneleri diyorum."

7 AYLIK HAMİLE  İKEN TUTUKLANDI

7 aylık hamile olan Yasemin Baltacı ”Hizmet hareketine destek verdiği gerekçesiyle” önce gözaltına alınmış ardından da sorgu sonrası tutuklanarak Tarsus cezaevine gönderilmişti.

Doğumuna iki hafta kalan Baltacı’nın cezaevine gönderilmesiyle 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. Maddelerine göre; hamile olan ya da 6 aydan küçük bebeği olan kadınların tutuklanması iç hukuka göre mümkün değildir” hükmü yok sayılarak uygulanmamıştı.

Sosyal medyada minik bebek Nilüfer Zümra'nın cezaevinde büyümemesi için kampanya başlatılırken anne ve bebeği cezaevine gönderildi.

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