Minik Zümra dünyaya gelir gelmez cezaevinin yolunu tuttu

Tarsus Cezaevinde kalan tutuklu Baltacı'nın durumunu Meclis gündemine yazılı ve sözlü soru önergeleri ile taşıdığı halde yetkililerin herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Gergerlioğlu şu açıklamada bulundu:







"Bugün bebeğini Tarsus Kadın Doğum hastanesinde dünyaya getirmiştir. Bana ulaşan bilgiye göre doğum yaptığı gün lohusa haliyle tekrar cezaevine götürülecektir. 5275 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin 4. Fıkrası şu şekildedir: ‘Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.’. Görevlileri insafa ve yasaya uymaya çağırıyoruz. İnsanlığı da çiğnemeden tahliye edin bu anneleri diyorum."



