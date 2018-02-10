Minibüs kamyona çarptı: En az 8 ölü var

Ankara’dan yola çıkan 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsün ön kısmı tamamen parçalanırken, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.





Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.





Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.





İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.