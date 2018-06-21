Mimar Sinan Üniversitesi'ne ünlü kampüsü beş günde boşalt yazısı

Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada ise, tahliyenin kabul edilebilir bir şey olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;







"Üniversitemize bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın, T.B.M.M. Başkanlık Divanı kararına binaen, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı'nın 05/07/2017 tarih, 61534870-756.01-107711 sayılı tahsis Protokolü'nün (18/10/1984 tarih ve 33 sayılı Protokol), iptaline ilişkin yazı ile tahliye edilmesi kararı tebliğ edilmiştir.





Bu süreç zarfında, hukuka aykırı alınan bu karara karşı, ivedilikle sorun Devlet'in en üst kademeleri ile paylaşılmış ve idari süreç başlatılmıştır.





Ancak, yargı sürecinin devam etmesine ve hakkımızda açılmış herhangi bir tahliye davası kararı mevcut olmamasına rağmen, T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI 12/06/2018 tarih ve 25266420-215.02-E.2711 sayılı yazı ile Konservatuvar'ımızın 26/06/2018 Salı günü saat 13:30'da tahliyesinin yapılacağını tebliğ etmiştir. Bu tebligat üzerine ivedilikle, Üniversitemiz tarafından idari mahkemede yeni bir hukuki süreç başlatmıştır.





'ANAYASAYA İHLAL ETMİŞ OLURLAR'





6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42'nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar.





Üniversitemizin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir.





Üniversitemiz Senatosu'nun, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda 26 Haziran 2018 Salı günü saat 12:00'de yapacağı toplantının ardından, tüm öğrenci ve öğretim üyelerimize konu ve gelişmeler hakkında, Üniversitemiz İstanbul Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi'nde bilgi verilecektir."