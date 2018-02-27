Mimar Alev Şahin serbest bırakıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, KHK ile işten çıkarılan mimar Alev Şahin’in gözaltına alınmasını kınadı.





Düzce’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görev yaparken KHK’yle işten çıkarılan Şahin’in, oturma eyleminin 176’ncı gününde konuşma yaparken saldırıya uğradığını belirten Mimarlar Odası, şu açıklamayı yaptı:

“Kamu çalışanlarının ve akademisyenlerin hukuksuz bir şekilde KHK’larla işlerinden ihraç edilerek ‘medeni ölüm’le baş başa bırakılmaları bir hak ihlalidir. Haklarını arayan insanlara yönelik baskı politikası kabul edilemez. Mimar Alev Şahin serbest bırakılmalıdır. Hakkını arayan meslektaşımız mimar Alev Şahin’in gözaltına alınmasını kınıyoruz. Meslektaşımız en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır. Öte yandan bir ülkenin imarını ve yapılarını inşa edecek ve yaratıcılığını topluma hizmet için kullanacak mimarları sokakta hak arama sürecine zorlayan uygulamalar, bu ülkeyi yönetenlerin en büyük ayıbıdır.”





Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevliyken yaklaşık bir yıl önce KHK ile ihraç edilen Şahin’in başlattığı oturma eylemini sonlandırmak için gösteri, eylem ve yürüyüşlere ‘yasak’ getirmişti. Valiliğin kararını sosyal medyadan duyuran mimar Şahin, yasağa rağmen eylemine devam edeceğini ifade etmişti.





Dün oturma eylemine devam eden Şahin, valilik yasağını gerekçe gösteren polisler tarafından gözaltına alındı. Şahin, ifadesinin ardından bu öğleden sonra serbest bırakıldı.