Samanyolu Haber /Gündem / Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı /28 Ocak 2019 16:57

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Moskova'daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi'nden Rus ressam İvanoviç Kuinci'nin "Ay-Petri.Kırım" adlı tablosunu çalan şüpheli yakalandı. Tablo, şüphelinin söylediği adreste bulundu.

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı


Polis yetkilileri, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını; şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini; polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı. 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018'de uyuşturucular ile yakalandığını; mahkemesinin sürdüğünü ve yurtdışına çıkış yasağının bulunduğu belirtildi. Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi'nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi'ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.


 
"MÜZE GÖREVLİSİ SANDILAR"

Tretyakovskya Galerisi'nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren şüpheli, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı "Ay-Petri.Kırım" adlı yağlı boya tablonun değerinin 180 bin Dolar civarında olduğunu duyurdu.

HIRSIZLIK ANI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI KAMERADA

Rus polisi, gerçekleşen hırsızlığın güvenlik kamera görüntüleri ve hırsızın bulunduğu mekana baskın ile gözaltına alınma anlarına dair gö
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı Sonraki Haber >>

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:39