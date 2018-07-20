Milyonlarca dolarlık kıyafeti 'yanlış insanlara satılmasın' diye yaktı

Burberry'nin geçtiğimiz yıl satamadığı iddia edilen 37.8 milyon dolarlık ürünü yakarak yok ettiği ifade ediliyor. İngiltere merkezli The Times'ın aktardığına göre karar ürünlerin ucuz fiyata "yanlış insanlara" satılmaması için alındı.





İmha edilen ürünlerin 2014'te imha edilen ürünlerin yaklaşık 3 katı olduğu ifade edilirken, bunlar arasında giyim ve güzellik ürünleri bulunuyor.





116 milyon dolarlık imha





Şirketin yalnızca son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün imha etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, ürünlerin satışa sunulmak yerine imha edilmesi tepki çekti.





Burberry açıklamasında ürün imha etmenin endüstrinin tamamı tarafından yapılan bir uygulama olduğu, atık konusununsa şirket tarafından "son derece ciddiye alındığı" öne sürüldü.





Başka şirketler de yapıyor





H&M, Chanel ve Louis Vuitton gibi markaların da istedikleri fiyata satamadıkları ürünleri yakarak imha ettikleri belirtiliyor. Şirketler kıyafetlerin kullanılmasını engellemek için yakıyor olmaları ve atığın çevresel boyutu sebebiyle tepki görüyor.