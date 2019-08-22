Milyonlara yetecek ne TOMA'nız ne de biber gazınız var!

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamasına karşı Diyarbakır'da gerçekleştirilen protestosu esnasında başına aldığı cop darbesi ile bayılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran açıklama yaptı.





Başaran polisin demokratik hakkını kullanan halka orantısız ve ağır bir şiddet uyguladı.





BAŞARAN: POLİS, HALKIN SEÇTİKLERİNE COP, TAZYİKLİ SU VE POLİS KASKI İLE SALDIRIYOR





"Milletvekilleri özellikle hedef alınarak darp ediliyor." diyen Başaran, Mardin’de bir kişinin bacağının polis tarafından kırıldığını söyledi.





Başaran şöyle devam etti: "Van’da polis bir eylemciyi tekme, kask, cop ve masa kullanarak adeta öldürmeye çalışıyor. Gasp edilen belediyelerin hesabını soran halka ve halkın seçtiklerine coplar, kalkanlar, tazyikli sular, polis kaskları ve biber gazları ile saldıran kolluk güçleri, şiddetin dozunu günbegün yükseltiyor." dedi.





HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran polisin cop darbesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.





AKP-MHP İTTİFAKININ ACZ İÇİNE DÜŞTÜĞÜNÜN İSPATI





Başaran, "Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de, İstanbul’da, Muğla’da, Adana’da, Mersin’de ve Ankara’da demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşların ve milletvekillerinin ağır polis şiddetiyle karşı karşıya bırakılması, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) iktidarının ne denli büyük bir acz içine düştüğünün ve hukuksuzluğun ispatıdır. " ifadelerini kullandı.





"İşledikleri gasp suçunu örtmek için iyice saldırganlaştıkları açıktır." diyen Başaran, "Bu şiddet, hukuksuzluk ve saldırganlık kabul edilemez. İnsan haklarından, hukuktan, demokrasiden yana olan herkesi bu amansız şiddeti ve emri verenleri kınamaya ve protesto etmeye; belediyelerin gaspına karşı mücadele edenlerin yanında durmaya davet ediyoruz." dedi.





MİLYONLARCA İNSANA NE TOMA'NIZ NE DE BİBER GAZINIZ VAR





Başaran şunları söyledi: "AKP iktidarına sesleniyoruz: Kaynaklarını yandaşlarınıza peşkeş çekmek için el koyduğunuz belediyelerimizin her santiminde milyonlarca insanın emeği ve alınteri vardır. Hakkını gasp ettiğiniz milyonlarca insana yetecek ne TOMA'nız ne de biber gazınız var."





Başaran, "Halkların Demokratik Partisi’ne ve seçmenlerine, Kürt halkına ve demokrasi güçlerine karşı güttüğünüz bu kin ve nefret, halka uyguladığınız bu zulüm, sizler için yaklaşan sonu hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacak." diye konuştu.