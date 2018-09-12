Samanyolu Haber /Ekonomi / Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi /12 Eylül 2018 07:43

Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ocak-temmuz döneminde 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25'e ulaştı.

SHABER3.COM

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, temmuz sonu itibarıyla 2017'ye göre 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı temmuz sonu itibarıyla 166 bin 25'e ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre 27 bin 45 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 497 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-temmuz döneminde 2017'ye kıyasla 22 bin 152 kişi artarak 149 bin 121'e ulaşırken, toplam mevduatları da 976 milyar 397 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 399 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 265 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 548 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 17 bine dayandı
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı temmuz sonu itibarıyla 16 bin 904'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 4 bin 893 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 102 milyar 337 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 2 milyon lirası yerel para, 95 milyar 16 milyon lirası yabancı para ve 319 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 54 bin lira olarak hesaplandı.
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