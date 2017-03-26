Milli Yıldız Ömer Aşık'ın son görüntüsü üzdü

NBA’de New Orleans Pelicans forması giyen milli pivot Ömer Aşık Meksika'da kaptığı virüs nedeniyle hızla kilo kaybetti.

Tatil için gittiği Meksika'da kaptığı virüs nedeniyle bakteriyel enfeksiyon geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer’in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, “Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek” dedi.

Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık’ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor.

Milli yıldızın All-Star arasında Meksika’ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi



