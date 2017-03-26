Samanyolu Haber /Spor / Milli Yıldız Ömer Aşık'ın son görüntüsü üzdü /26 Mart 2017 16:05

Milli Yıldız Ömer Aşık'ın son görüntüsü üzdü

Ülkemizi NBA'de New Orleans Pelicans formasıyla temsil eden Ömer Aşık'ın hastalık nedeniyle yaşadığı kilo kaybı dikkat çekti.

Milli Yıldız Ömer Aşık'ın son görüntüsü üzdü

NBA’de New Orleans Pelicans forması giyen milli pivot Ömer Aşık Meksika'da kaptığı virüs nedeniyle hızla kilo kaybetti.

Tatil için gittiği Meksika'da kaptığı virüs nedeniyle bakteriyel enfeksiyon geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer’in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, “Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek” dedi.

Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık’ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor.

Milli yıldızın All-Star arasında Meksika’ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi



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