Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım'ın yıldız ismi ile ilgili yeni gelişme /31 Mayıs 2019 23:51

Milli Takım'ın yıldız ismi ile ilgili yeni gelişme

özel maçta Özbekistan'la, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla karşılaşacak olan Milli Takım'da yeni bir gelişme yaşandı.

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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da Yunanistan ile yaptığı özel maçta sakatlanan Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maç sırasında aldığı darbenin ardından bugün tetkik ve muayeneleri gerçekleştirilen Cenk Tosun'un, sol diz çapraz bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun'un, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı aktarıldı.

Milliler, özel maçta Özbekistan'la, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla karşılaşacak.
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