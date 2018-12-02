Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım'ın Euro 2020 eleme grubu rakipleri belli oldu /02 Aralık 2018 14:54

Milli Takım'ın Euro 2020 eleme grubu rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, gerçekleştirildi. Türkiye'nin Euro 2020 elemelerindeki grubu belli oldu.

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Türkiye A Milli Futbol takımı grubunda, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

İrlanda’nın Başkent’i Dublin’de yapılacak kura çekimi saat 14.00’te başladı. EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecek. UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin Final- Four aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu. UEFA’nın hazırlık maçlarının yerine koyduğu Uluslar Ligi’nin A Ligi’ndeki gruplarında zirveyi alan 4 takımın önümüzdeki Haziran ayında şampiyon olmak için çıkacağı Final-Four’un kura çekimi yine Dublin kentinde yapılacak.

A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, ?Bosna-Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihteştayn

Elemelerin maç takvimi

1.hafta: 21-23 Mart 2019
2.hafta: 24-26 Mart 2019
3.hafta: 7-8 Haziran 2019
4.hafta: 10-11 Haziran 2019
5.hafta: 5-7 Eylül 2019
6.hafta: 8-10 Eylül 2019
7.hafta: 10-12 Ekim 2019
8.hafta: 13-15 Ekim 2019
9.hafta: 14-16 Kasım 2019
10.hafta: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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