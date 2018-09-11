Milli takımı reddeden 8 Türk futbolcu kim?

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun "8 futbolcuyu Milli takıma çağırdım ama garip bahanelerle gelmek istemediler" açıklamasının ardından bu isimlerin kimler olduğu merak ediliyordu.





AKP'ye yakın medyada yer alan habere göre, o isimlerin Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ve ismi açıklanmayan bir kişi daha olduğu iddia edildi.





Gazeteci Serkan Korkmaz, söz konusu isimlerin kimler olduğu resmi olarak açıklanmazsa yazılı olarak TFF'ye başvuracağını belirterek, "Bu isimlerin kimler olduğunu herkes az çok tahmin edebilir. Daha önce ismi bu tip olaylarla gündeme gelmiş olan isimleri biliyoruz. Bu isimler arasında hem yurt içinden hem de yurt dışından isimler olabileceğini düşünüyorum" dedi.