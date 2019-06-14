Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçti /14 Haziran 2019 23:46

Milli Takım FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçti

Şenol Güneş ile birlikte bir çıkış yakalayan Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında da yükselişe geçti

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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım          Puan    Değişim
1 Belçika             1746        -
2 Fransa              1718       -
3 Brezilya            1681       -
4 İngiltere            1652        -
5 Portekiz            1631      2
6 Hırvatistan       1625      -1
7 İspanya             1617       2
8 Uruguay             1615     -2
9 İsviçre               1605      -1
10 Danimarka      1589     -
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