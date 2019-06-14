Milli Takım FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçti

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.





Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.





Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.





Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:





Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:





Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1746 -

2 Fransa 1718 -

3 Brezilya 1681 -

4 İngiltere 1652 -

5 Portekiz 1631 2

6 Hırvatistan 1625 -1

7 İspanya 1617 2

8 Uruguay 1615 -2

9 İsviçre 1605 -1

10 Danimarka 1589 -