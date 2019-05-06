Samanyolu Haber /Gündem / Milli Savunma Bakanlığı: MSB: Şırnak'ta 1 asker şehit oldu /06 Mayıs 2019 22:28

Milli Savunma Bakanlığı: MSB: Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ''Şırnak’ta devam eden operasyonlar esnasında 06 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ''Şırnak’ta devam eden operasyonlar esnasında 06 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'' denildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Şırnak’ta devam eden operasyonlar esnasında 06 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava destekli olarak devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.
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