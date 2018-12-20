Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Sosyal medyada paylaşıma giren bir video tartışmaya yol açtı. Hızla yayılan video, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait.







Görüntülerde tartışma çıkaran nokta ise, amorti numaralarının çekilişindeki bir an.





Görüntülere göre; olay şu şekilde gerçekleşiyor:





— Noter huzurundaki Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralar ile başlıyor. Ve ilk amorti numarası 4 olarak çıkıyor.





— İkinci amorti numarası için, 5'ten 9'a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor.





— Daha butona basılmadan, küreden 6 numarası çıkıyor.







— Heyetteki moderatör, "Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım" diyerek çekilişi tekrarlatıyor.





— Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.





İşte bu anlar sosyal medyada büyük tartışma başlattı.





Görüntülerde; kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun nasıl düştüğü ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.