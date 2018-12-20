Samanyolu Haber /Gündem / Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü /20 Aralık 2018 13:56

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Yılbaşı öncesi binlerce Milli Piyango bileti satılırken, çekiliş öncesi şaibe iddiaları kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Sosyal medyada paylaşıma giren bir video tartışmaya yol açtı. Hızla yayılan video, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait.

Görüntülerde tartışma çıkaran nokta ise, amorti numaralarının çekilişindeki bir an.

Görüntülere göre; olay şu şekilde gerçekleşiyor:

— Noter huzurundaki Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralar ile başlıyor. Ve ilk amorti numarası 4 olarak çıkıyor.

— İkinci amorti numarası için, 5'ten 9'a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor.

— Daha butona basılmadan, küreden 6 numarası çıkıyor.

— Heyetteki moderatör, "Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım" diyerek çekilişi tekrarlatıyor.

— Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.

İşte bu anlar sosyal medyada büyük tartışma başlattı.

Görüntülerde; kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun nasıl düştüğü ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.
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Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

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