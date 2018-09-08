Milli maç son dakikada TRT'ye yetişti

Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle TRT’nin pazarlık masasına oturduğu ve TRT’nin yaptığı teklifin son anda kabul edildiği öğrenildi.







Maçın başlamasına kısa bir süre kala hiçbir kanal karşılaşmanın yayın haklarını almamıştı. TRT, Rusya’nın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın üçüncü dakikasından itibaren yayına girmişti.







Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın haberine göre, yeni oynanmaya başlayan UEFA Uluslar Ligi’ni, ülke ulusal takımlarının 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri ve play-off maçlarıyla birlikte satmak isteyen CAA11 adlı şirket, Türkiye’de hiçbir kanaldan teklif alamadı.





CAA11, tüm paket için 20 milyon avroluk bir fiyat belirledi. TRT, TFF ve Erdoğan’ın isteğiyle pazarlık masasına oturdu.







TRT’nin son anda 10-12 milyon avroluk bir teklif sunduğu ancak UEFA’nın yayın haklarını elinde bulunduran çok uluslu şirketin teklifi son ana kadar kabul etmediği öğrenildi.





Maçın başlamasına saniyeler kala ise el sıkışıldı ve TRT üçüncü dakikadan itibaren mücadeleyi canlı yayınladı.





Karşılaşmanın spikeri Erdoğan Arıkan, maç içerisinde sıklıkla, yayına geç başlanmasının sebebinin yayın hakları için Türk Lirası üzerinden anlaşma gayreti olduğunu söyledi.





Arıkan, yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye’nin maçlarının dört yıl boyunca TRT’de yayınlanacağını açıkladı.