Milli Görüş yöneticileri Almanya'da hakim karşısına çıkıyor

Köln Asliye Ceza Mahkemesi'nde Milli Görüş'le ilgili hazırlanan iki ayrı iddianame kabul edilerek dava açıldı. İlk duruşma 18 Eylül'de yapılacak. İlk iddianamede Milli Görüş'ün eski Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü'nün de aralarında bulunduğu eski üç yönetici ile bir muhasip yargılanacak.

Söz konusu dört kişinin 2004-2008 yılları arasındaki Vergi Dairesi'ne namaz takvimi satışları, hac seyahati organizasyonları ve Kurban Bayramı'nda yapılan kurban bağışlarından elde edilen geliri bildirmedikleri ve böylelikle vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.



