Samanyolu Haber /Gündem / Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı /23 Kasım 2018 20:52

Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı

Almanya’da İslam Toplumu Milli Görüş Derneği, Yeşiller partisinin eski milletvekillerinden Volker Beck’e “derneğin Türkiye’den yönlendirildiği” yönündeki iddiaları nedeniyle ihtiyati tedbir davası açtı.

SHABER3.COM

Yeşiller Partisi eski milletvekillerinden Volker Beck Almanya'da faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüş Derneği hakkındaki eleştirel görüşleri nedeniyle davalık oldu.

Beck, 2017'nin Ekim ayında Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da "derneklerin Milli Görüş gibi giderek artan oranda yurt dışından yönlendirilmeye başlamaları halinde, bu derneklerle yapılan işbirliğinin sorgulanması gerektiğini” söylemişti. Beck, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da birçok kez hem Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) hem de İslam Toplumu Milli Görüş Derneği'nin (IGMG) Diyanet tarafından yönlendirildiğini düşündüğünü belirten açıklamalarda bulundu. Örneğin Temmuz ayında IGMG çalışanı İbrahim Yazıcı'ya Twitter üzerinden verdiği cevapta Beck, "IGMG bir dini cemaat değil, dini bir dernek. Uzman çevrelerde bu derneğin Diyanetleşmesi ve YTB (Yurtdışı Türkler Bakanlığı)/Diyanet/AKP'nin bu dernekler üzerindeki etkisinin boyutları tartışılıyor” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:40:42