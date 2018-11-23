Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı

Yeşiller Partisi eski milletvekillerinden Volker Beck Almanya'da faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüş Derneği hakkındaki eleştirel görüşleri nedeniyle davalık oldu.





Beck, 2017'nin Ekim ayında Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da "derneklerin Milli Görüş gibi giderek artan oranda yurt dışından yönlendirilmeye başlamaları halinde, bu derneklerle yapılan işbirliğinin sorgulanması gerektiğini” söylemişti. Beck, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da birçok kez hem Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) hem de İslam Toplumu Milli Görüş Derneği'nin (IGMG) Diyanet tarafından yönlendirildiğini düşündüğünü belirten açıklamalarda bulundu. Örneğin Temmuz ayında IGMG çalışanı İbrahim Yazıcı'ya Twitter üzerinden verdiği cevapta Beck, "IGMG bir dini cemaat değil, dini bir dernek. Uzman çevrelerde bu derneğin Diyanetleşmesi ve YTB (Yurtdışı Türkler Bakanlığı)/Diyanet/AKP'nin bu dernekler üzerindeki etkisinin boyutları tartışılıyor” ifadelerini kullandı.