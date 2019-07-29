Samanyolu Haber /Politika / Milli Gazete'den Erdoğan'ın yeni parti eleştirisine şiirli cevap /29 Temmuz 2019 19:51

Milli Gazete'den Erdoğan'ın yeni parti eleştirisine şiirli cevap

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, eski çalışma arkadaşları olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti iddiaları hakkında sert açıklamada bulunmuştu. Milli Gazete’de, Erdoğan’ın partiden ayrılıp parti kuranları “hain” ilan etmesine karşılık bir şiir yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, eski çalışma arkadaşları olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti iddiaları hakkında sert açıklamada bulunmuştu.

Erdoğan “Birileri parti kuruyormuş, bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini de ağır öder” demişti.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de, Erdoğan’ın partiden ayrılıp parti kuranları “hain” ilan etmesine karşılık bir şiir yayımlandı.

“Sayın Başkan, Bir De İsim Verseydiniz” başlıklı şiir şöyle:

“İçimizden ayrılıp, parti kuran haindir... ‘ (DİYORSUN)

Lütfen söyle bay başkan, bu ‘hâinler...’ kimlerdir?..

Bu münasip tespite ‘iki bin bir’ dahilse!?..

Demek ‘iki bin bir’ de, vatana ihanettir... TAHA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi AKP kuruluşu sürecinde Fazilet Partisi’nin kapatılması üzerine kurulan Saadet Partisi’ne (SP) katılmayıp, 14 Ağustos 2001 tarihinde kendi partilerini, yani AKP’yi kurmuşlardı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Birileri parti kuruyormuş, Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini de ağır öder” sözleri için, “İhanet dediğimiz şey, ana gövdeden ayrılıp yeni bir parti kurmak ise, bunu AK Parti’nin öncüleri vaktiyle yapmışlardır. Saadet Partisi ya da Milli Görüş’ün ya da Refah Partisi’nin ya da Fazilet Partisi’nin ve Erbakan Hocamızın topyekün maruz kaldığı 2001 sürecini milletimiz yaşamıştır” demişti. (Odatv)
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