Milli Gazete'den çağrı

Çiçeği burnunda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba kendisinden önce tarımsal desteklemelerde yolsuzluklar olduğunu açıklayarak rest çekti...





Ülkemizin son yıllardaki en büyük sorunu üretimsizlik. Daha birkaç yıl önce, kendi yiyeceğimizi kendimiz üretirken ve hatta ihraç eder durumdayken özellikle tarım ürünlerinin dahi ithal edildiği şu günlerde Tarım Bakanı’nın yaptığı bu tespit çok önemli. Ama daha da önemlisi asıl bundan sonra yapılacak olanlar. Şöyle ki;





1. Bakanlık kayıtlarında bulunan bahsi geçen yolsuzluklarla ilgili belgeler mutlaka savcılıklara ulaştırılmalıdır.

2. Unutulmamalı ki, Bakan Bey'in bahsettiği o “yolsuzlar” her şehir de her belde de ve hatta her köyde çok net olarak bilinmektedir. Ve hatta korunmaktadır. Bu alğıyı kırmak bakanlığın işi.

3. Üretici artık üretemiyor, tüketici ise tüketemez durumda. Arada kazanan yolsuzluk yapanlar... Sayın bakanın bu açıklamaları havada kalırsa yolsuzluk yapanlara daha da cesaret verilmiş olur.

4. Taşrada yolsuzluk yapanların bir ayağı da bakanlık koridorlarında geziyordur. Aksi düşünülemez. Yine “kandırıldık” deyip işin içinden sıyrılamazsınız. Temizliğe bakanlık koridorlarından başlamalısınız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyarıp, "Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım" dedi.





“Suruç’ta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfa’nın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruç’un çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruç’ta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankara’ya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum.”





‘TARIM ARAZİSİNDE BETONLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ’





Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz” diye konuştu.





Özhaseki de imar yolsuzluğundan şikâyet etmişti







Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz aylarda tıpkı Fakıbaba gibi ciddi yolsuzluk serzenişinde bulunmuştu. Özhaseki, belediyelere yönelik en önemli şikâyet konusunun imar uygulamaları olduğunu söylemişti.





Belediyelerin yolsuzluk nedeniyle üçüncü bir denetime ihtiyacı olduğunu ifade eden Özhaseki, bu denetim yetkisini bakanlığına istemişti. Özhaseki, “Ortalıkta dolaşan imar hikâyeleri, o kadar rahatsız edici ki hepimizin içini döndürüyor. Bu müthiş bir sıkıntı. Adalet duygusunu da sarsıyor” ifadelerini kullanmıştı.