Samanyolu Haber /Spor / Milli Futbolcu UEFA listesinde /26 Aralık 2016 14:31

Milli Futbolcu UEFA listesinde

UEFA’nın "2016 yılının en iyi 11’i" oylaması sürüyor. Ancak UEFA ilginç bir çalışmaya imza atarak, 2016 yılında en çok gelişme gösteren oyunculardan kurulu 11’ini yayınladı

Milli Futbolcu UEFA listesinde

Son 2 yılda kadrosuna Emre Mor'un da yer aldığı birçok genç yeteneği katan Borussia Dortmund, beklendiği üzere UEFA'nın bu listesine en çok futbolcu gönderen kulüp oldu.


UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan genç futbolcularını ve teknik direktörünü belirledi. Son yıllarda genç yeteneklere en çok yatırım yapan kulüp olan ve kadrosunda Ousmane Dembele, Emre Mor, Christian Pulisic, Raphael Guerriero ve Julian Weigl gibi yıldız adayları bulunan Borussia Dortmund, UEFA'nın belirlediği listede üç isimle yer aldı. Bayern Münih ve Barcelona'dan 2'şer futbolcunun yer ald
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