Milli Eğitim'de deprem!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 il milli eğitim müdürü görevden alındı, 14 ile yeni il milli eğitim müdürünün ataması yapıldı.

Çok sayıda ismin azledilmesinin yanı sıra il müdürlerinin yarıya yakınının yer değiştirmesi MEB'in taşra teşkilatında deprem etkisi uyandırdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KARARNAMESİ'Nİ ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 8 il milli eğitim müdürü azledildi.

Azledilen isimler şunlar:

*Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan

*Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt

*Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse

*Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin

*Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı

*Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy

*Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler

*Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek

14 İLE YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI



Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Küçükali tayin edildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cemal Yılmaz, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şevket Karadeniz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Başyiğit, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fazilet Durmuş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ercan Yıldız, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ebubekir Sıddık Savaşçı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Ersan Ulusan getirildi.

ÜÇ AYRI TAYİN DAHA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda boş bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na ise Fatih Mehmet Karaca tayin edildi.





Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Demet Koç’un ataması yapıldı.



