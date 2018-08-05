Milli Eğitim tarihinin en büyük fiyaskosunda skandallar zinciri!

Bursa’da Liseye Geçiş Sınavı’ndan 303 puan alan 15 yaşındaki Çisem Demir, okulda bulunduğu dönem, son sene yaptığı nakil işleminden ötürü ‘0’ görününce hiçbir liseye yerleşemedi. Not ortalaması 98 olan ve Tıp okumayı hedefleyen Demir, savcılığa suç duyurusunda bulundu.







Anne Sevdiye Demir, derslerinde başarılı olan kızının hakkının yendiğini söyledi. Daha düşük ortalaması olan öğrenciler yerleşmesine rağmen, kızının sistem mağduru olduğunu kaydeden anne Demir, şöyle konuştu:





“Çocuğum 7 sene boyunca mahallemizdeki okulda okudu. Fakat son sene özel okula verdik kızımı. Bu nedenle yerel yerleştirmede okulun kayıt alanında olmadığı, komşu kayıt alanında olduğu için 0 görülüyor. Benim kızım şu an açıkta ve biz hakkımızı istiyoruz.’’





Çisem Demir, “Şu an 60 ortalaması olan bir öğrenci bile beni geçti. 98 ortalamam ile açıktayım” dedi.





Adadaki çocuk nereye gitsin?





Liselere yerleştirmede yaşanan büyük karmaşa sonrasında her gün onlarca yeni mağduriyet ortaya çıkıyor. Heybeliada’da yaşayan ve özel bir ortaokulu bitiren bir öğrenci, yerel yerleştirmede Heybeliada Anadolu Lisesi’ni tercih edince açıkta kaldı.





Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, liseye geçiş sınav sisteminde yaşanılan mağduriyetlere karşı velilere, çocuklarının eğitim hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.





En az yarım milyon öğrencinin ya hiçbir okula yerleşemediğini ya da istemedikleri okul türlerine yerleşmek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Aydoğan, nakil dönemi başlamadan yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:





Mağduriyet yaşayan öğrencilerin velileri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere dilekçe verip, aynı zamanda bakanlığa itiraz dilekçesini iadeli taahhütlü olarak gönderebilir.





Her veli bulunduğu ilin İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava açabilir.





‘Yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar’ düzenlemesi doğrultusunda itiraz dilekçeleri ve dava açma işinin sınav sonuçlarının açıklandığı tarih esas alınarak 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.





30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan sınav sonuçları için dava açma (Dilekçe ile itiraz etme süresi için de son gün aynı) süresinin son günü 9 Ağustos 2018 tarihidir.