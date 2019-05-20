Samanyolu Haber /Eğitim / Milli Eğitim Bakanlığı'dan geri adım /20 Mayıs 2019 22:22

Milli Eğitim Bakanlığı'dan geri adım

Din dersinin zorunlu olup, matematik ve fen bilimlerinin isteğe bağlı seçilecek olmasının açıklanmasından sonra gelen büyük tepkiler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada ortaöğretimde matematik dersini her öğrencinin almak zorunda olduğu belirtildi. Fen bilimlerinin seçmeli olması konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un düzenlediği 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda yeni eğitim sistemi hakkında açıklamalarının ardından matematik dersinin öğrenciler için zorunlu olmadığı açıklanmıştı. Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bütün sınıflarda ortak ders olup; matematik ve fen bilimleri ise isteğe bağlı seçilecek olması büyük tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklamada "Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor" diyerek hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçemeyeceğini belirtti. 

Din dersinin zorunlu ders olup, fen bilimlerinin ise seçmeli ders olmasına tepkiler sürüyor.
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