Milli Eğitim Bakanlığı 'Kutlu Doğum'u sildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarının hazırlanması, eğitim programlarının düzenlenmesi gibi tüm birimlerin görevlerinin belirlendiği 2017 yılı ‘İş Takvimi’ni yayınladı. 2015’te MEB’in takvimine giren ‘Kutlu Doğum Haftası’ iki yıl sonra iş takviminden çıkarıldı. Daha önce il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 2015’te MEB merkez teşkilatı tarafından yapılmış, tüm okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin sorumluluğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne verilmişti. 2017 takviminde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yer almadı.