Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmen açığı sayısını açıkladı /08 Mayıs 2019 23:42

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmen açığı sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve vekil öğretmen ile engelli öğretmen sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı. Bakan Selçuk, Türkiye´de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu açıkladı.

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Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, “4 Nisan 2019 tarihli MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165’tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956’dır” dedi.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN SAYISI

Bakan Selçuk önergeye verdiği yanıtta şu bilgileri de aktardı:

“2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretimde bin 977 okul, 56 bin 653 derslik, 595 bin 112 öğrenci, 74 bin 96 öğretmen, okul öncesinde 5 bin 258 okul, 26 bin 867 derslik, 257 bin 330 öğrenci, 20 bin 750 öğretmen, ortaöğretimde 3 bin 649 okul, 51 bin 693 derslik, 563 bin 288 öğrenci, 74 bin 451 öğretmen bulunmaktadır”
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