Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Mahalli Yerleştirme Sistemi





Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, canlı yayında liseye geçiş sistemine ilişkin detayları açıkladı. Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında bilgiler verdi. Bakan konuşmasında “Mevcut TEOG’da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı” diye konuştu. Ancak Yılmaz aynı açıklamada okullarının yüzde 92'sinin niteliksiz olduğunu itiraf etti ve yüzde 8'lik dilime girmek isteyenler için zorunlu olmayan bir sınav yapacaklarını söyledi.





Bakan’ın açıklamasından satır başları şöyle;





– Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var.

– Sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek.

– Öğrencilerin 5 tercih hakkı olacak. Evlatlarımızı kendi tercihlerine alacağız, başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekrandan 5 tercih yapacak.

– Ortaokulla lise arasında bir bağı kurmuş oluyoruz. Bu yüzde 90’un üzerindeki öğrenciler için. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu okulun başarı yüzdesini yükseltecek. Sınıfınızda bir başarılı öğrenci varsa, o arkasından birçok öğrenciyi de sürükleyecektir.





“İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN GİREBİLECEĞİ BİR SINAV HAZIRLADIK”





– 11 bin 57 lisemiz var. 1 milyon 200 bine yakın, 8. sınıfta öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza, isteyen 8. sınıf öğrencilerin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısı mayıs ayı gibi açıklayacağız.





– Bu sistem kaldırıldığında Hakkari’deki bir çocuk istediği liseye girebilecek mi? Bu sistemle onu getirmiş olduk.





– Esas gayemiz liselere sınavsız geçişi sağlayabilmektir. Bunun için bizim bütün liselerimizi fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve proje okullar ayarına çıkarmamız lazım. Diğer okulların kalitesini artırdığımız zaman sınavsız geçişi sağlayacağız.





“SINAVA GİRMEK ZORUNLU DEĞİL”





Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı. Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG’da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı.





8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN İSTEĞE BAĞLI SINAV





– 11 bin 57 lisemiz var. 1 milyon 200 bine yakın, 8. sınıfta öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza, isteyen 8. sınıf öğrencilerin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısı mayıs ayı gibi açıklayacağız. Bu sistem kaldırıldığında Hakkari’deki bir çocuk istediği liseye girebilecek mi? Bu sistemle onu getirmiş olduk.





” SORULARI BİZ HAZIRLIYORUZ”





– Soruları biz hazırlıyoruz, sınava kendi okulunun bulunduğu ilde girecek.





– Haziran ayının ilk hafta sonunda bu sınav yapılacak. Tek sınav olacak. Sonuçlar haziran ayında açıklanacak. Sınav 60 sorudan oluşacak, 90 dakika olacak ve tek oturum olacak.





-6.7.8. sınıf müfredatından sorular hazırlanacak. Çoktan seçmeli olacak, sayısal ve sözel bölümleri olacak. Öğrenciler sınava girince 5 tercih yapabilecekler. Sınava giren ve girmeyen öğrencilerin yerleştirme sonucu aynı anda açıklanacak.

– Yeni sistemin temel felsefesi isteyenin sınava girmesi.





“YABANCI OKULLAR SINAV YAPABİLİR”





-Yabancı okullar isterlerse kendileri özel sınav yapabilirler.

– YÖK tarafından daha sade, daha basit sistemi kendi evlatlarımıza tanıtmak için bununla ilgili rehber öğretmenler görevlendirip tanıtım yapacağız.





Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşın bir mesaj ise hem yeni sistemin hem eğitim sisteminin özeti gibiydi.







