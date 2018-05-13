Samanyolu Haber /Politika / 'Millet ittifakına biz girmek istedik, kabul etmediler' /13 Mayıs 2018 11:58

'Millet ittifakına biz girmek istedik, kabul etmediler'

Parti olarak CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurdukları Millet İttifakı’nda yer almak istediklerini belirten HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “HDP istemedi diye algı yönetimi yapıyorlar, yok öyle bir şey” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili: İkinci turda Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz, ittifakta bizi istemediler

KRT’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecekleri iddiasını da kesin bir dille yanıtladı. "Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz" diyen Kerestecioğlu, “Bunun çok net olarak ifade edilmesi lazım bu konuda da tuhaf algı operasyonları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

'MİLLET İTTİFAKI'NA GİRMEK İSTEDİK, KABUL ETMEDİLER'

Halkın sıfır baraj ittifakında bütün muhalefet partilerini görmek istediğini ancak HDP’nin dışlandığını kaydeden Kerestecioğlu, şunları söyledi:

"Bu bir pusula üzerinde ittifaktı. Aslında yani kimsenin ilkeler, demokrasi, nasıl bir ülke istiyoruz, neler olacak gibi bir masa etrafında oturup bununla ilgili kurmak istediği ittifak değil. Bu bir oy pusulasıydı, bu oy pusulasının içerisinde muhalefette olan partilerin yer almasıydı. Tabii ki biz bunun içerisinde yer almak istedik yani şimdi özellikle burada algı yönetimi yapılıyor sanki HDP istemedi diye. Hayır, öyle bir şey yok. Halkın ne istediğini görmemektir bu. Halk bunu istiyordu. Halk bütün muhalefetin o oy pusulasında birleşmesini istedi. Şu an sıfır baraj ittifakı HDP'ye baraj olmuş oldu. Demokrasi açısından üzüntü verici. Yoksa biz bütün barajları sıfırlayacağız buna yürekten inanıyoruz. HDP'nin bir baraj sorunu olmayacak." 
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