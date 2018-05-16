‘Millet ittifakı’ndan sonra dört partinin ‘sandık ittifakı’ da yolda

Partililerin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede seçim sırasında sandık güvenliğinin sağlanması noktasında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar üzerinde görüşler paylaşıldı. Kararların hızlı hayata geçirilmesi ve iletişimin sağlanması için koordinatör atandığı belirtildi.





‘Oy çaldırmayacağız



