Millet ittifakı Ankara için kurulabilir: İşte en kuvvetli ortak aday

Yerel seçimlere 6 ay gibi kısa bir süre kala partilerin seçim stratejileri de oluşmaya başladı. İYİ Parti’de dün resmen yerel seçim çalışmalarını başlatmak üzere genel idare kurulu, milletvekili ve kurucular kurulu üyelerinden oluşan heyetleri iller bazında sahaya indi.





Bu kapsamda dün yola çıkan ilk heyette yer alan genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat’ta, Hayrettin Nuhoğlu Sakarya, Düzce ve Bolu’da, Müsavat Dervişoğlu Manisa ve Balıkesir’de, Sibel Yanıkömeroğlu Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon’da, Ahmet Kamil Erozan Afyon, Uşak ve Kütahya’da, Hasan Seymen Kars ve Erzurum’da, Buğra Kavuncu Karaman ve Mersin’de, Berna Sukas Eskişehir ve Bilecik’te, Aytun Çıray Muğla, Denizli ve Aydın’da, Ersagun Yücel Adana ve Kahramanmaraş’ta, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da, Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da Sivas, Tokat ve Çorum’da çalışmalar yürütecek.





Analizler yapılacak





Heyetler önce teşkilatları ziyaret edecek, daha sonra da kamuoyundaki talep ve beklentileri not edecek. Yerel seçimlerde CHP ile ittifaka gidilip gidilmemesi konusu ise heyetlerin halktan gelen beklentiler doğrultusunda hazırlanacak raporları sonrasında tartışılacak.

Hangi illerde ittifak beklentisi oluşursa, parti yönetimi o iller bazında ittifakı masaya yatıracak. Parti yönetimi, teşkilatlara da yerel seçimlerde adaylar ile ilgili konsensus oluşturulması için talimat verdi.





‘ İttifak oy kaybettirir’





Partide, CHP ile yerel seçimlerde ittifak için temelde iki farklı görüş bulunuyor. İlk görüşe göre, olası bir ittifakta İYİ Parti ’nin potansiyel oyunun CHP’ye kayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi İYİ Parti’nin oy kaybedebileceği ve MHP’den partiye gelecek oyların önüne geçilebileceği konuşuluyor.





Bazı illerde ittifak





Partide öne çıkan bir diğer görüş ise İYİ Parti ’nin özellikle belli başlı illerde CHP ile ittifaka gitmesi yönünde. İttifak kurulmadığı takdirde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AKP ve MHP işbirliğinin sonucu olarak bu belediyelerin yeniden AKP’de kalabileceği tartışılıyor. İttifak halinde ise özellikle bu üç büyükşehri muhalefetin kazanma oranının daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.





Mansur Yavaş örneği





Bu noktada da 2014 yerel seçimleri örnek gösteriliyor. CHP ’nin Mansur Yavaş’ı aday göstermesiyle birlikte, Yavaş’ın MHP tabanından da oy aldığı, Mart 2019’da yeniden Yavaş’ın aday gösterilmesi halinde, İYİ Parti ’nin destekleyebileceği ve Ankara’da CHP’nin karşısına bir aday çıkarmayabileceği dile getiriliyor. İYİ Parti kanadı, İstanbul ve İzmir’de de ortak aday noktasında CHP ile bir araya gelinebileceği değerlendirmelerini de yapıyor. Bununla birlikte, MHP’nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa ile AKP’nin elinde bulunan Erzurum, Elazığ, Antalya gibi illerde ittifakın AKP ve MHP’ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekiliyor.





Özellikle Antalya’da İYİ Parti ile CHP’nin ittifaka gitmemesi durumunda, CHP’nin de MHP’nin de çok sayıda ilçe belediyesini yeniden AKP’ye kaptırabileceği vurgulanırken, ittifak halinde ise hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem de çok sayıda ilçe belediyesi yönetiminin muhalefette olabileceği kaydediliyor.





‘İki parti de kazanabilir’





Bu nedenle de CHP’nin özellikle Türkiye genelinde değil, iller bazında ittifaka yaklaşmasının her iki parti açısından kazanç olabileceği dile getiriliyor. Bu il ve ilçelerde de her iki partinin de ortak aday çıkarabileceği belirtiliyor.





Ancak İYİ Parti kanadı, yerel seçimlerde olası HDP ve CHP ittifakına kesinlikle sıcak bakmayacağının altını çiziyor. Parti’nin, doğu illerinde bir CHP-HDP yakınlaşması durumunda, CHP ile ittifakının Batı ve İç Anadolu illerinde oluşabileceği ya da hiç ittifaka gidilmeyeceği ifade ediliyor.