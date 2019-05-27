Samanyolu Haber /Gündem / Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler /27 Mayıs 2019 14:36

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever'in sesi yayına yansıdı.

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Recep Tayyip Erdoğan, dün Yassıada'yı ziyaret etti. Erdoğan'ın haberini sunan NTV'nin ünlü sunucusu Oğuz Haksever açık kalan mikrofonun azizliğine uğradı.  NTV yayınında Cumhurbaşkanı'nın adayla ilgili "Yassıada demiyorum yaslıada diyorum" sözleri esnasında Oğuz Haksever'in "Neresi yaslı be canına okumuşsun" dediği duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever'in sesi yayına yansıdı. Sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

Daha önce bir çok defa Erdoğan ile canlı yayına katılan Oğuz Haksever'in soruları 'yakalalık ' olarak eleştirilmişti. Haksever'in mikrofon kazası sosyal medyada da olay oldu.. 


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