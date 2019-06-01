Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kişi gözaltına alındı

Çıplak Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan 6'sı çocuk 23 kişinin Emniyet, Milli Eğitim, TSK, Sağlık Bakanlığı gibi farklı kurumlardan KHK mağduru olarak ihraç edildiği belirtildi.





Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen bu kişilerin, ‘cadı avı’ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., aranma kaydı bulunan ihraç Asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B., M.D. (aktif), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. oldukları tespit edildi.