Samanyolu Haber /Gündem / Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kişi gözaltına alındı /01 Haziran 2019 15:00

Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de Hizmet Hareketi’ne yakın olduğu ifade edilen 17 kişi ve beraberlerindeki 6 çocuk tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isterken gözaltına alındı.

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Çıplak Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan 6'sı çocuk 23 kişinin Emniyet, Milli Eğitim, TSK, Sağlık Bakanlığı gibi farklı kurumlardan KHK mağduru olarak ihraç edildiği belirtildi. 

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen bu kişilerin, ‘cadı avı’ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., aranma kaydı bulunan ihraç Asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B., M.D. (aktif), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. oldukları tespit edildi.
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