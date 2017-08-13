'Midas operasyonu'

ALMAN SPİEGEL ZARRAB’IN AMERİKA’DAKİ DAVA DOSYASINI YAZDI: “MİDAS OPERASYONU”





Odatv’nin haberine göre, Reza Zarrab’ın 2013 senesinde tutuklandığı anı gösteren tam sayfa fotoğrafını da kullanan Der Spiegel haberine ilave olarak bir de video yayımladı.













ABD’DE YAKIN TAKİPTEKİ DAVA





Reza Zarrab’ın 19 Mart 2016 tarihinde Türk Hava Yolları uçağı ile yanında eşi Ebru Gündeş ve beş yaşındaki kızı ile Miami havaalanına inişinde FBI ajanları tarafından ilk ifadesinin alınması ile başlayan haber, son derece ayrıntılı bir döküm veriyor. Haberde, Ekim ayında başlayacak olan davanın dosya numarası (15-cr-867), mahkeme hakiminin adı (Richard M. Berman) ve mahkeme salonunun numarası (17b) gibi ayrıntılar dikkat çekiyor.





Der Spiegel dergisi bu dava ile ilgili olarak kimlerin endişelenmesi gerektiği konusunda örnek olarak İran İslam Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad, “büyük bir Türk bankasının eski müdürlerinden” Süleyman Aslan ve “belki de” diyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını veriyor.





Birçok ayrıntının tablolar ve şemalarla aktarıldığı haberde, iddianamede de yer alan inanılmaz bilgilere yer veriliyor. İddianamede Türk bürokrasisinde de dağıtılan rüşvetlerin excel tablolar halinde yer aldığını açıklayan Der Spiegel, en çok rüşveti 32 milyon avro ile Zafer Çağlayan’ın aldığını, Muammer Güler’e ise hizmetleri karşılığında 6 milyon dolar “ödendiğini” yazdı.





ERDOĞAN’IN REHİNE PAZARLIĞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI





Zarrab dosyası Türkiye ABD ilişkilerinde diplomatik konu olarak masaya sık sık geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dört bakan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın bulaştığı 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından sonra Zarrab’ın Amerika’da yakalanmasıyla yeniden dosyanın açılması endişesi iki ülke arasında bütün görüşmelere yansıdı. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman Washington Post gazetesinde bir makalede Erdoğan’ın Zarrab’a karşı İzmir’de tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson’u önerdiğini yazmıştı. Erdoğan’ın tutuklular için ‘rehine pazarlığı’ yaptığı ortaya çıkmıştı.