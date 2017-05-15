Microsoft'tan hükümetlere eleştiri

ABD merkezli bilişim devi Microsoft, dünya genelinde 200 binin üzerinde bilgisayarı etkileyen siber saldırı sonrası hükümetleri zararlı yazılım kullanmaya karşı uyardı. Pazar günü bir blogda konuya ilşkin görüşlerini aktaran Microsoft Başkanı Brad Smith son saldırıların bir "alarm sinyali” olduğuna dikkat çekti.





Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'yi, işletim sistemi Windows'daki bir güvenlik açığını lehine kullanmakla suçlayan Brad Smith, NSA'e düzenlenen bir siber saldırı sonrası kurum bilgilerinin suçluların eline geçtiğine dikkat çekti ve bu bilgilerin büyük bölümü sayesinde siber saldırıların düzenlendiğini öne sürdü.





Smith, hükümetlerden güvenlik açıklarına ilişkin olan tüm bilgileri yazılım şirketleriyle paylaşmalarını istedi.





Geçen cuma günü dünya genelinde "WannaCry” adlı virüs nedeniyle sağlık ve iletişim hizmetlerini hedef alan siber saldırılar düzenlenmişti. Virüsün bilgisayarları şifrelediği ve verilerin kullanılmasını engellediği belirtiliyor.





Europol: Böylesi bir saldırı hiç görmedik





Avrupa Polis Teşkilatı Europol pazar günü en az 150 ülkede, 200 binin üzerinde bilgisayarın virüsten etkilendiğini açıkladı. Europol Başkanı Rob Wainwright, saldırının kurbanlarının daha ziyade şirketler olduğunu söyledi. "Yılda iki yüze yakın siber saldırıyı bertaraf ediyoruz ancak böylesi bir saldırıyı hiç görmedik” şeklinde konuşan Wainwright, pazartesi günü saldırının gerçek boyutlarının daha net anlaşılacağını ifade etti.



