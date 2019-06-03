Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft uyardı: 1 milyon bilgisayar tehlikede /03 Haziran 2019 22:19

Microsoft uyardı: 1 milyon bilgisayar tehlikede

Microsoft kullanıcıları “BlueKeep” olarak bilinen kötü amaçlı yazılıma karşı uyardı.

SHABER3.COM

Microsoft dünya genelinde yaklaşık bir milyon bilgisayarın, 2017 yılında dünyaya yayılan ve milyarlarca dolarlık hasara neden olan WannaCry benzeri bir kötü amaçlı yazılım saldırısı riski altında olduğumu açıkladı.

Donanım Haber’de yer alan habere göre, yazılım devi kısa süre önce, Windows'taki Uzak Masaüstü Hizmetlerinde otomatik olarak yayılabilen bir güvenlik açığı keşfetmişti. Şimdi ise ikinci bir bildiri yayınlayarak, kullanıcıları “BlueKeep” olarak bilinen kötü amaçlı yazılıma karşı uyardı ve potansiyel saldırı ihtimaline karşı sistemlerini güncellemeye davet etti.

Şirket yaklaşık iki hafta önce bir güvenlik yaması yayınlamıştı. Şu ana kadar herhangi bir saldırı belirtisi olmasa da bu, tehlikenin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Etkilenen sistemler hangileri?

Microsoft'un Güvenlik Müdahale Merkezi'nde anında müdahale direktörü olarak görev yapan Simon Pope "Tavsiyemiz aynı kalıyor. Etkilenen tüm sistemlerin mümkün olan en kısa sürede güncellenmesi gerektiğini önemle tavsiye ediyoruz ”dedi.

Microsoft, yalnızca Windows 8 ve Windows 10 yüklü sistemlerin hataya karşı güvende olduğunu söylüyor. Windows XP, Windows 7 ve sunucu işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlar ise “kritik” güvenlik açığına karşı savunmasız.
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