Samanyolu Haber /Gündem / Microsoft tespit etti: Türkiye'de yüzlerce kişinin mail adresine girmişler /15 Mayıs 2019 12:46

Microsoft tespit etti: Türkiye'de yüzlerce kişinin mail adresine girmişler

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, çağrı destek yöneticisine ait kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi nedeniyle Türkiye'deki 1820 kişinin e-posta adreslerine yetkisiz kişilerce erişildiğini bildirdi.

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Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, veri sorumlusu sıfatıyla yaşanan bir veri ihlalini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesindeki hüküm gereğince Kurula iletti.

Veri ihlali bildiriminde, Microsoft'un bir hizmet sağlayıcısının bünyesinde çalışan çağrı destek yöneticisine ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiği, bu sayede Microsoft ile bağı olmayan kişilerin Microsoft kullanıcılarının e-posta hesaplarındaki bilgilere erişebildiği belirtildi.


 
İlgili yöneticinin Microsoft politikasına aykırı olarak, "hesap login" bilgilerini kendisine bağlı 13 destek temsilcisiyle paylaştığının tespit edildiği aktarılan bildirimde, ihlalin yöneticiye bağlı bu kişilerden birinin, e-dolandırıcılık saldırısına maruz kalması sonucu olabileceği gibi doğrudan bu kişilerden birisinin fiili sonucunda gerçekleşmiş olabileceği de ifade edildi.

İhlalden etkilenen kişi sayısı

İhlal tespitinin ardından "hesap login" bilgilerinin derhal sonlandırıldığı belirtilen Microsoft'un bildiriminde, ihlalden etkilenen Türkiye'deki kişi sayısının tahmini bin 820 olduğu kaydedildi.

Veri ihlal bildiriminde, yetkilendirilmemiş erişim nedeniyle 1 Ocak-28 Mart 2019 arasında e-postaların veya eklerin içeriği hariç e-posta adresi, klasör adları, e-postaların konu satırları, iletişim kurulan diğer e-posta adreslerinin adına erişilmiş veya bu bilgilerin görüntülenmiş olabileceği belirtildi.

Türkiye'de ihlalden etkilenen kişilerden çok az bir kısmının e-posta içeriklerine de erişilmiş olunabileceği aktarılan bildirimde, veri ihlali sebebiyle kullanıcıların e-dolandırıcılık saldırılarına maruz kalma ihtimallerinin bulunduğu vurgulandı.

Veri ihlal bildiriminin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, inceleme başlattı.
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