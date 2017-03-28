Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft, Skype’ı küçültüyor /28 Mart 2017 18:19

Microsoft, Skype’ı küçültüyor

Microsoft, çevrimiçi iletişim programı Skype’ın Stockholm ve ve Londra ofislerini kapatma kararı aldı.

Microsoft, Skype’ı küçültüyor

Stockholm ve Londra’daki iki ofisi için kapatma kararı alınan Skype'ın, Stockholm ofisinden yapılan açıklamada ‘‘Karar, şirketin uzun vadeli hedeflerinden olan, ofislerin coğrafi dağılımını azaltarak, daha iyi işbirliği olanakları yaratmak, araştırma geliştirme çalışmalarını iyileştirmek ve iş kalitesini yükseltmek amacıyla alınmıştır’’ denildi.

Skype’nin Stockholm ofisinde kapatma kararından 120 kişinin etkileneceği belirtilirken, şirketten yapılan açıklamada kapatma kararından etkilenen çalışanların mağduriyetlerini azaltmak için ne gerekiyorsa yapılacağı açıklandı.

Diğer yandan Microsoft’un, Skype görüntülü arama sistemi çalışanlarının bulunduğu ofisi de kapatma kararı aldığı açıklandı.

Londra’daki ofisin kapatılması ile birlikte yüzlerce çalışanın işlerini kaybedeceği belirtildi.

Microsoft Londra ofisinden yapılan açıklamada da ‘Microsoft, Londra merkezli bazı rollerini gözden geçirmiş ve bazı teknik pozisyonları birleştirme kararı almıştır’’ denildi.

Dane Janus Friis ve Niklas Zennström tarafından 2003 yılında kurulan Skype, o tarihten bu yana birçok kez el değiştirmiş ve 2001 yılında Microsoft tarafından 8.5 milyar dolara satın alınmıştı.
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